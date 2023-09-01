Встреча с Эрдоганом, BAE Systems на Украине и состояние Сокола. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин в режиме видеоконференции совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым примет участие в церемонии старта строительства трех школ с обучением на русском языке.
Отдельно глава государства в режиме ВКС вместе с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым откроет несколько школ в РФ — в Мариуполе (ДНР), в Новгородской области, в Дагестане, в Ростове-на-Дону, в Подмосковье. «Будет много объектов подарено жителям нашей страны».
Президент после 14:30—15:00 мск очно проведет открытый урок «Разговор о важном» — «будет общаться без какого-либо протокола» с ребятами из многих городов и регионов. Все это будет транслироваться по телевидению.
«Они пройдут в Сочи, это будет середина дня».
«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию». Более того, такие локации «становятся объектом для особого внимания наших военных».
«Принципиально поменять» ситуацию открытие представительства британского производителя оружия не сможет, как и помешать успешному завершению спецоперации РФ.
«Это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним».
«За состоянием его здоровья следят врачи, мы же желаем народному избраннику [и кандидату на пост главы Хакасии] скорейшего выздоровления и крепкого здоровья».