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Спецоперация на Украине
13:59 (мск), источник: ТАСС

Встреча с Эрдоганом, BAE Systems на Украине и состояние Сокола. Темы брифинга Пескова

Готовящаяся встреча президентов РФ и Турции, открытие представительства британского производителя оружия на Украине, а также День знаний стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин в режиме видеоконференции совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым примет участие в церемонии старта строительства трех школ с обучением на русском языке.

Отдельно глава государства в режиме ВКС вместе с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым откроет несколько школ в РФ — в Мариуполе (ДНР), в Новгородской области, в Дагестане, в Ростове-на-Дону, в Подмосковье. «Будет много объектов подарено жителям нашей страны».

Президент после 14:30—15:00 мск очно проведет открытый урок «Разговор о важном» — «будет общаться без какого-либо протокола» с ребятами из многих городов и регионов. Все это будет транслироваться по телевидению.

Действительно, переговоры [президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана] пройдут в понедельник.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

«Они пройдут в Сочи, это будет середина дня».

Об открытии представительства BAE Systems на Украине

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию». Более того, такие локации «становятся объектом для особого внимания наших военных».

Конечно, скорее воспринимаем это со знаком минус.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

«Принципиально поменять» ситуацию открытие представительства британского производителя оружия не сможет, как и помешать успешному завершению спецоперации РФ.

Об источнике атаки на аэродром в Пскове

«Это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним».

О госпитализации Сергея Сокола

«За состоянием его здоровья следят врачи, мы же желаем народному избраннику [и кандидату на пост главы Хакасии] скорейшего выздоровления и крепкого здоровья».

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