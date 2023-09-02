Полянский предупредил о риске прямого столкновения НАТО и РФ

«Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — сказал он во время общения с пользователями соцсети X (бывш. Twitter).
Как отметил Полянский, НАТО сильно вовлечена в украинский конфликт, предоставляя Киеву разведывательные данные со спутников, вооружения и боеприпасы. Также подозрения о предоставлении живой силы вызывают сообщения о присутствии на территории Украины западных инструкторов и наемников.
«Мы не можем исключать, что они участвуют в определенных действиях на Украине», — добавил дипломат.
По его словам, с военной точки зрения ситуация для Киева очень плоха, так как он полностью зависит от западной поддержки, которая немного спадает. Также Полянский выразил мнение, что много людей в США и других странах начинают осознавать провал киевского режима.
«Всё может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией», — считает он.
Накануне журналист Такер Карлсон упомянул, что американцам стоит обеспокоиться из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией в 2024 году. Он предположил, что ракеты США могут «случайно» упасть в Польше, после чего Вашингтон обвинит в этом Москву и начнет войну.
Ранее, 14 августа, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что НАТО развалится, если вступит в непосредственное военное противостояние с Россией.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 31 июля сказал, что НАТО на саммите в Вильнюсе подтвердила свою агрессивную сущность, утвердив планы по наращиванию группировки и военной инфраструктуры у границ РФ. По его словам, на этом фоне вопросы обеспечения безопасности России на северо-западе страны особо актуальны.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к любым сценариям, в том числе к военному столкновению с НАТО, однако такого исхода никто не хочет.
11 июля депутат Госдумы Борис Гладких поделился мнением о том, что НАТО боится прямого столкновения с Россией. Он указал, что члены НАТО уже ввязались в полномасштабные боевые действия против РФ посредством поставок вооружений Украине.
9 июня специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини заявил, что в случае прямого военного столкновения с Россией и ее союзниками страны Запада ожидает поражение. По его словам, если Россия, Китай, КНДР, Индия, Турция и Иран объединятся, то победа такого союза над НАТО неизбежна.
7 апреля саудовская газета Okaz рассказала, что Североатлантическому альянсу лучше не испытывать терпение России, поскольку в противном случае она может его просто уничтожить.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.