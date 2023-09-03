Медведев: с января на контрактную службу приняли 280 тыс. человек

По его словам, часть из принятых людей находились в запасе, еще часть — добровольцы.
13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, с января на службу по контракту набрали 150 тыс. человек, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек.
22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что по состоянию на этот день контракты на службу в армии подписали 114 тыс. человек. Он не уточнил, с какого именно периода велся подсчет.
3 августа Дмитрий Медведев говорил, что с января по конец июля на контрактную службу приняли более 231 тыс. человек.
В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек.