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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: с января на контрактную службу приняли 280 тыс. человек

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание с главами регионов на Дальнем Востоке по доукомплектованию ВС РФ контрактниками. По его словам, с января 2023 года на контрактную службу были приняты около 280 тыс. человек.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек.

Заместитель председателя Совбеза РФ
Дмитрий Медведев

По его словам, часть из принятых людей находились в запасе, еще часть — добровольцы.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, с января на службу по контракту набрали 150 тыс. человек, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек.

22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что по состоянию на этот день контракты на службу в армии подписали 114 тыс. человек. Он не уточнил, с какого именно периода велся подсчет.

3 августа Дмитрий Медведев говорил, что с января по конец июля на контрактную службу приняли более 231 тыс. человек.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек.

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Олеся Павленко

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