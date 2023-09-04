МИД подтвердил решение Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Нью-Дели, Китай на этой встрече представит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«По приглашению правительства Индии премьер Госсовета КНР Ли Цян 9−10 сентября примет участие в 18-м саммите лидеров стран G20 в Нью-Дели», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).
31 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Си Цзиньпин скорее всего, пропустит саммит G20. Эту информацию подтвердил и источник «Ведомостей». Собеседники Reuters добавили, что не знают причину такого решения.
Ранее Reuters писал, что на саммите G20 могла состояться встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который ранее подтвердил свое участие в мероприятии. Лидеры не встречались лично с прошлого саммита G20, который прошел в Индонезии в ноябре 2022 г.
Встреча стран G20 пройдет в Нью-Дели 9—10 сентября. Ранее МИД РФ подтвердил, что российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20. На прошлогоднем саммите G20 в Индонезии Россию также представлял Лавров.