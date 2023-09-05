Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана», — сказала Захарова в ответ на вопрос, как РФ оценивает решение Армении направить Римский статут на ратификацию в парламент.
Ранее кабмин Армении направил в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Источник в МИД РФ тогда сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в ведомстве. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.