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15:34 (мск), источник: © РИА Новости

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Россия при оценке действий Армении по ратификации Римского статута будет отталкиваться от разъяснений Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана», — сказала Захарова в ответ на вопрос, как РФ оценивает решение Армении направить Римский статут на ратификацию в парламент.

Ранее кабмин Армении направил в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Источник в МИД РФ тогда сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в ведомстве. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.

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