В Кремле заявили о настороженности в связи с военными учениями США в Армении

«Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — заявил пресс-секретарь главы государства на брифинге.
Ранее 6 сентября в минобороны Армении анонсировали совместные военные учения Еревана и Вашингтона EAGLE PARTNER, которые пройдут в стране с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Там отметили, что военные двух стран будут тренироваться для повышения оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.
До этого, 4 сентября, председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению стать членом Североатлантического альянса. В сообщении в соцсети он добавил фразу «защитите Армению», отметив при этом аккаунт президента США Джо Байдена.
В апреле Москва запросила у Еревана разъяснения насчет того, что Вооруженные силы Армении намерены принять участие в совместных учениях вместе с войсками НАТО, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тогда она указала, что подобные действия альянса могут привести к дестабилизации в регионах, а также поспособствуют росту конфликтного потенциала.