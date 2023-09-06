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12:43 (мск), источник: Известия

В Кремле заявили о настороженности в связи с военными учениями США в Армении

Предстоящие совместные военные учения США и Армении в Кремле вызывают настороженность. Об этом 6 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — заявил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Ранее 6 сентября в минобороны Армении анонсировали совместные военные учения Еревана и Вашингтона EAGLE PARTNER, которые пройдут в стране с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Там отметили, что военные двух стран будут тренироваться для повышения оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий.

До этого, 4 сентября, председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению стать членом Североатлантического альянса. В сообщении в соцсети он добавил фразу «защитите Армению», отметив при этом аккаунт президента США Джо Байдена.

В апреле Москва запросила у Еревана разъяснения насчет того, что Вооруженные силы Армении намерены принять участие в совместных учениях вместе с войсками НАТО, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тогда она указала, что подобные действия альянса могут привести к дестабилизации в регионах, а также поспособствуют росту конфликтного потенциала.

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