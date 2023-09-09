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09:49 (мск), источник: Ведомости

Африканский союз присоединился к G20 в качестве постоянного члена

Африканский союз (АС) становится постоянным членом G20, сообщил в ходе саммита «двадцатки» официальный представитель МИДа Индии Ариндам Багчи.

Источник: Reuters

«За “Большую двадцатку”, которая будет более инклюзивной и более активной в интересах глобального Юга! Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло приглашает председателя Африканского союза, президента Коморских островов Азали Ассумани присоединиться к другим лидерам “Большой двадцатки”, поскольку Африканский союз становится постоянным членом G20 Ключевой результат G20», — написал также Багчи на платформе X (бывшая Twitter).

6 сентября «Ведомости» со ссылкой на представителя президента России в G20 Светлану Лукаш писали, что на саммите планируется принятие Африканского союза в члены «группы двадцати». Кроме того, за включение АС в «двадцатку» выступал Моди. Reuters затем писал, что Афросоюз может войти в G20 только в следующем году, он получит статус постоянного члена.

В марте 2023 г. на саммите министров иностранных дел G20 глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его коллеги по «двадцатке» предварительно согласовали включение АС на правах полноправного члена по аналогии с ЕС.

Саммит G20 проходит 9—10 сентября в Нью-Дели под председательством Индии. Ранее «Ведомости» писали, что в этом году страны-участницы могут впервые не согласовать совместный документ из-за ряда противоречий между ними, в частности, по вопросам мировой политики и климата.

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