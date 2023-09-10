Тест: как хорошо вы знакомы с биографией Льва Толстого 9 сентября исполняется 195 лет со дня рождения писателя. По этому случаю мы создали тест с самыми интересными фактами из биографии классика
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
16Жара в мире
Главное
Спецоперация на Украине
12:17 (мск), источник: Life.ru

Лавров заявил о неудаче Запада по украинизации декларации G20

Западу не удалось навязать участникам саммита «Большой двадцатки» украинскую повестку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров G20.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря консолидированной позиции Глобального Юга <…> удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что украинский параграф упоминается в декларации объединения, но лишь в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют.

«В соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН. Это очень важно», — добавил министр.

Напомним, 9 сентября о принятии итоговой декларации на саммите G20 сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе встречи лидеры стран обратили внимание на страдания людей и другие негативные последствия конфликта в Незалежной. МИД Украины выразил недовольство декларацией. А сегодня стало известно, что Байден улетел из Нью-Дели, пропустив третью сессию саммита.

Справка
Лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов. Какие страны войдут в объединение?Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите. При этом название организации решили не менять: БРИКС — это уже устоявшийся бренд
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Учёные встревожены сигналом из далёкой галактики
Когда пророки обещают России прекращение мучений и завершение СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лавров СергейдипломатияG20