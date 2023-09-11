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01:49 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили, что на Корейском полуострове грядет новый кризис

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Военно-политическая эскалация вокруг Корейского полуострова в последнее время свидетельствует о приближении нового кризиса в этом регионе. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Источник: Reuters

«Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии. С прошлого года со стороны последних наблюдаем наращивание военной активности в субрегионе», — отметил дипломат.

Так, Зиновьев указал, что в регионе проводятся беспрецедентные по масштабам военные учения, и США стягивают вокруг Корейского полуострова средства своего стратегического потенциала, помимо задействования многочисленной боевой техники и военнослужащих.

«Например, впервые с 1981 года в южнокорейских водах появилась американская подлодка “Кентукки” с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. Недавно завершились американо-южнокорейские военные маневры Ulchi Freedom Shield, к участию в которых Вашингтон привлек свои космические силы и представителей стран, сражавшихся под флагом “Командования ООН” в период Корейской войны в 1950—1953 годы. Кроме того, участились трехсторонние учения США, Республики Корея и Японии по противоракетной обороне, которые в рамках соответствующих договоренностей переводятся на регулярную основу», — пояснил он.

Он добавил, что между этими тремя странами налаживается механизм обмена разведданными «о северокорейских ракетных пусках в режиме реального времени». Зиновьев указал, что все перечисленные факты носят принципиальный характер, и, как указал дипломат, трудно поверить утверждениям о том, что эти маневры являются рутинными и сугубо оборонительными.

«Для нас также очевиден их антироссийский и антикитайский подтексты. КНДР постоянно предупреждает об опасности подобных приготовлений, чреватых прямым военным столкновением, заявляя о готовности защищать суверенитет своей страны всеми доступными способами, в том числе посредством ядерного оружия. Ситуация в субрегионе становится все более опасной» — подытожил директор департамента Азии МИД РФ.

О возможности разрядки

Говоря о перспективах разрядки напряженности на Корейском полуострове, Зиновьев отметил, что для этого необходимо создать условия, «а именно — приостановить военные маневры». «Очевидно, что стратегия расширенного сдерживания, применяемая Вашингтоном в качестве ключевого инструмента корейского урегулирования, привела к обратному эффекту. Заявления американцев о готовности к диалогу с Севером должны подкрепляться не санкционно-силовыми методами, а практическими политико-дипломатическими шагами, которые продемонстрировали бы реальное намерение учитывать озабоченности Пхеньяна в области безопасности», — сказал он.

По словам дипломата, Россия и Китай не перестают об этом публично говорить, в первую очередь, в Совете Безопасности ООН. Москва и Пекин на различных площадках пытаются донести «достаточно очевидную мысль о контрпродуктивности ужесточения санкций и прессинга в отношении КНДР». «Призываем воспользоваться имеющимися российско-китайскими наработками. Имею в виду план действий комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, а также проект политико-гуманитарной резолюции СБ ООН, призванной придать новый импульс зашедшему в тупик переговорному процессу», — заключил Зиновьев.

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