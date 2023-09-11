Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести»

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — указано в документе.
Глава государства поддержал предложение отметить эти города почетным званием по итогам заседания оргкомитета «Победа» на прошлой неделе.
Звание «Город трудовой доблести» существует с 2020 года, когда его присвоили первым 20 российским городам. Позднее этот список неоднократно расширяли. В «Городе трудовой доблести» устанавливают стелу с изображением герба города и национальной символики, которая отражает уникальность традиций.
Предложить тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.