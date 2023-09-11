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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил десяти городам звание «Город трудовой доблести», соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — указано в документе.

В этот перечень вошли:

  • Рязань;
  • Владимир;
  • Подольск;
  • Воткинск;
  • Находка;
  • Новомосковск;
  • Прокопьевск;
  • Рубцовск;
  • Улан-Удэ;
  • Ханты-Мансийск.

Глава государства поддержал предложение отметить эти города почетным званием по итогам заседания оргкомитета «Победа» на прошлой неделе.

Звание «Город трудовой доблести» существует с 2020 года, когда его присвоили первым 20 российским городам. Позднее этот список неоднократно расширяли. В «Городе трудовой доблести» устанавливают стелу с изображением герба города и национальной символики, которая отражает уникальность традиций.

Предложить тот или иной город может любой житель или общественное объединение. Сначала инициативу рассматривают органы местного самоуправления, которые при одобрении проекта направляют его в парламент и администрацию региона, те, в свою очередь, уполномочены ходатайствовать перед президентом. Для заявки также необходимо заключение РАН.

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