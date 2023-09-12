Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов пилотам севшего в поле самолёта

«Давай мы поаплодируем лётчикам», — сказал модератор встречи.
Стало известно, как решение пилотов Airbus A320 не садиться в Омске предотвратило трагедию.
Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в районе села Убинское Новосибирской области. Лайнер подал сигнал тревоги по техническим причинам и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск, однако туда он не долетел. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто из них не пострадал. Предварительно, причиной аварии стал отказ гидросистемы. Прокуратура начала проверку, также своё уголовное дело завёл Следственный комитет. SHOT сообщал, что самолётом управляли 36-летний Сергей Белов, а также Эдуард Семёнов, однако позже один из них сообщил, что его спутали с коллегой-однофамильцем. Тем временем пассажиры доставлены в Убинское и заселяются в пункты временного размещения.