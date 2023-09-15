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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — назвал срок возвращения депутат.

Парламентарий отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также Картаполов назвал цель активного набора контрактников Министерством обороны.

Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным.

Андрей Картаполов
депутат Госдумы

15 сентября президент России Владимир Путин заявил, что за 2023 год с Вооруженными силами (ВС) России подписано 300 тысяч контрактов. Глава государства подчеркнул, что все подписавшие контракт руководствуются патриотическими соображениями.

8 сентября депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев написал в своем Telegram-канале, что ротация призванных в зону военного конфликта не будет производиться за счет новой мобилизации. Комментируя его слова, Андрей Картаполов сообщил, что для ротации задействуют контрактников.

Частичная мобилизация для участия в СВО на территории Украины была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация окончена.

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