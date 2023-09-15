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21:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден встретится с Зеленским 21 сентября

Президент США Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 21 сентября. Встреча состоится в рамках «недели высокого уровня» Генассамблеи ООН. Об этом сообщил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, Байден на следующей неделе намерен также встретиться с президентами Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. «Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1», — сказал Джейк Салливан.

На саммите в Нью-Йорке Джо Байден планирует провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Бразилии Лулой да Силва.

Последний раз Джо Байден и Владимир Зеленским встречались на саммите стран НАТО в Вильнюсе (11−12 июля). До этого президенты виделись на саммите G7 в Японии (19−21 мая). 7 сентября Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который приезжал с официальным визитом в Киев. На встрече украинский президент «подробно проинформировал» Блинкена о ситуации в зоне военных действий, а также обсудил с госсекретарем обеспечение обороны.

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