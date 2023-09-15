Байден встретится с Зеленским 21 сентября

По его словам, Байден на следующей неделе намерен также встретиться с президентами Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. «Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1», — сказал Джейк Салливан.
На саммите в Нью-Йорке Джо Байден планирует провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Бразилии Лулой да Силва.
Последний раз Джо Байден и Владимир Зеленским встречались на саммите стран НАТО в Вильнюсе (11−12 июля). До этого президенты виделись на саммите G7 в Японии (19−21 мая). 7 сентября Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который приезжал с официальным визитом в Киев. На встрече украинский президент «подробно проинформировал» Блинкена о ситуации в зоне военных действий, а также обсудил с госсекретарем обеспечение обороны.