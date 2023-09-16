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01:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Ким Чен Ын оказался впечатлен современными российскими авиационными технологиями

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын глубоко впечатлен современными технологиями России в области авиации и ее производственными возможностями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: РИА "Новости"

Он сказал, что был глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли и ее непрестанными предприимчивыми усилиями по достижению новых целей.

Центральное телеграфное агентство Кореи

«Он выразил искреннюю надежду, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем», — привело агентство Yonhap выдержку из сообщения ЦТАК.

Также лидер КНДР считает, что российские авиационные технологии по своему уровню опережают потенциальные внешние угрозы.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационные технологии в России стремительно развиваются, опережая потенциальные угрозы извне, и пожелал дальнейших успехов в развитии завода», — говорится в сообщении ЦТАК.

В пятницу в ходе визита в Россию лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, который выпускает истребители Су-35 и Су-57. Совместно с производственным центром филиала корпорации «Яковлев» предприятие осваивает программу гражданского авиастроения по выпуску самолета Sukhoi Superjet 100. В частности, Ким Чен Ын наблюдал за демонстрационным полетом Су-35. Его сопровождали глава МИД Цой Сон Хи, министр обороны Кан Сун Нам и командующий ВВС Ким Гван Хёк.

Лидер КНДР осмотрел различные цеха завода, встретился с летчиками-испытателями, сел в Су-57 и выслушал подробный рассказ о технических характеристиках истребителя пятого поколения. Лидер КНДР высоко оценил труд «руководящих работников, ученых, техников и рабочих завода».

«Лично стал свидетелем стремительного развития и огромного потенциала авиационной технологии России», — привело ЦТАК запись Ким Чен Ына в книге почетных гостей.

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