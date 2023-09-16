Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали пакт о коллективной обороне

В конце августа СМИ писали, что в случае военной интервенции на территории Нигера будут размещены военные из Мали и Буркина-Фасо. Этому предшествовал переворот 26 июля, когда военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. После этого ЭКОВАС, в который входят 15 государств Африканского региона, выпустил заявление о возможном применении силы для возвращения конституционной власти.
Переворот в Буркина-Фасо произошел 30 сентября 2022 г., когда группа спецназа «Кобра» свергла временного президента страны Поль-Анри Сандаого Дамибу. Пост руководителя страны занял командир «Кобры» Ибрагим Траоре.
Летом 2020 г. в Мали военными, в числе которых был действующий глава переходного правительства Гоита, было свергнуто гражданское правительство президента Ибрагима Бубакара Кейы. Главой государства назначили Ба Ндао, а Гоита стал вице-президентом. В мае 2021 г. по указанию Гоиты военные задержали Ба Ндао и главу временного правительства Моктара Уана. К власти пришел Гоита, а Кейта умер в январе прошлого года.