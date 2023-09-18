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11:29 (мск), источник: Ведомости

Косачев допустил сценарий с выходом России из-под юрисдикции суда ООН

России придется рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН в случае принятия политизированного решения по иску Украины против РФ. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Источник: РИА "Новости"

«Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного Суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного Суда — неотъемлемая часть Устава ООН», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Косачев выразил уверенность, что решение суда будет «максимально политизированным». Он добавил, что в таком случае суд ООН «навсегда утратит доверие России и других государств». На глазах происходит «развал всех органов ООН», сказал сенатор с сожалением.

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Косачев пояснил, что иск против России о нарушении конвенции о предупреждении геноцида сводится к «оспариванию правомерности проведения СВО» и «статуса новых территорий России». Сенатор обратил внимание, что эти вопросы находятся «за пределами юрисдикции суда ООН», но Киев хочет создать «политический прецедент».

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о предупреждении геноцида в связи с проведением спецоперации. Слушания пройдут с 18 по 27 сентября. В первый день выступит российская сторона, а на следующий день — украинская. Также суд выслушает еще 32 государства, которые участвуют в деле. Среди них — ряд стран ЕС, а также Великобритания, Австралия, Канада и др.

Украина подала иск против России о нарушении конвенции о предупреждении геноцида 26 февраля 2022 г. — спустя два дня после начала спецоперации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал его «основанным на извращенной логике». По его словам, суд ООН подвергся давлению «коллективного Запада».

В марте 2022 г. суд ввел «временные меры», согласно которым Россия должна приостановить боевые действия на Украине. Суд также обязал обе стороны воздержаться от эскалации ситуации. В октябре РФ направила возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска.

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