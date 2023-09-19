Армения обратилась к Совбезу ООН из-за боевых действий в Карабахе

Там также заявили, что обстрелам со стороны Азербайджана под «пустым предлогом уничтожения военных объектов» подвергаются гражданские объекты в городе Степанакерте и других городах и селах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе созвал заседание Совбеза страны.
Армения заявила, что Россия не предупреждала об операции Азербайджана
Ранее 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года.
«В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — говорилось в заявлении военного ведомства.
После начала операции Азербайджана о взрывах сообщали в Степанакерте и других городах региона. Минобороны непризнанной республики заявило, что ВС Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.
В регионе по договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в 5 лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах. Штаб командования миротворческими силами расположен в районе Степанкертского аэропорта, в населенном пункте Иванян.
Москва призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Баку, в свою очередь, потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.
Также в аппарате армянского премьер-министра обвинили Россию в том, что Москва не проинформировала Армению о планах Азербайджана начать боевые действия против Нагорного Карабаха. До этого Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало командование российского миротворческого контингента о проведении «антитеррористической операции в Нагорном Карабахе». Представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий.