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15:01 (мск), источник: РБК

Армения обратилась к Совбезу ООН из-за боевых действий в Карабахе

Армения на фоне начавшейся в Нагорно-Карабахской республике (НРК) «антитеррористической операции» Азербайджана обратилась к членам Совета Безопасности ООН и дислоцированным в регионе российским миротворцам с призывом предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии», сообщил армянский МИД.

Источник: РИА "Новости"

Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха и массовое преступление, произошедшее ровно три года назад, в 2020 году. Это продолжение широкомасштабного применения силы, развязанного Азербайджаном против Нагорного Карабаха.

МИД Армении

Там также заявили, что обстрелам со стороны Азербайджана под «пустым предлогом уничтожения военных объектов» подвергаются гражданские объекты в городе Степанакерте и других городах и селах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе созвал заседание Совбеза страны.

Армения заявила, что Россия не предупреждала об операции Азербайджана

Ранее 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года.

«В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — говорилось в заявлении военного ведомства.

После начала операции Азербайджана о взрывах сообщали в Степанакерте и других городах региона. Минобороны непризнанной республики заявило, что ВС Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

В регионе по договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в 5 лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах. Штаб командования миротворческими силами расположен в районе Степанкертского аэропорта, в населенном пункте Иванян.

Москва призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Баку, в свою очередь, потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.

Также в аппарате армянского премьер-министра обвинили Россию в том, что Москва не проинформировала Армению о планах Азербайджана начать боевые действия против Нагорного Карабаха. До этого Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало командование российского миротворческого контингента о проведении «антитеррористической операции в Нагорном Карабахе». Представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий.

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