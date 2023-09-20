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12:22 (мск), источник: © РИА Новости

Баку заявил о достижении договоренности о приостановке операции в Карабахе

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена сегодня в 13:00, сообщило Минобороны Азербайджана.

Источник: © РИА Новости
Как рассказали в ведомстве, представители армянского населения региона обратились к Баку через российских миротворцев. Операция будет остановлена при выполнении ряда условий.

«Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются», — говорится в сообщении.

В администрации президента Азербайджана анонсировали встречу с армянами Карабаха по вопросу реинтеграции.

«По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.

В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры, обратившись с аналогичным призывом и к международному сообществу.

В российском МИД выразили встревоженность эскалацией и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

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