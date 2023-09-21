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08:17 (мск), источник: Ведомости

Лавров пошутил об изоляции России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, что Россия «страдает от изоляции». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Лавров на вопрос “как дела” ответил “всё хорошо, только от изоляции страдаем”. Гость шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь», — написала Захарова.

Встреча Лаврова и аль-Гейта прошла в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты обсудили взаимодействие между Россией и ЛАГ по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В пресс-службе МИД РФ сообщили, что стороны приняли решение провести шестую министерскую сессию Российско-Арабского Форума сотрудничества (РАФС).

Ранее на Генассамблее ООН Лавров заявил об увеличении рисков глобального конфликта и призвал участников к выполнению всех положений устава международной организации. Он отметил, что Запад обращается к уставным нормам и принципам только в зависимости от собственных геополитических потребностей.

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