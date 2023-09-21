Начались переговоры армян Карабаха с Азербайджаном

Карабахскую делегацию возглавляет госминистр Артур Арутюнян, двоюродный брат бывшего президента непризнанной республики Араика Арутюняна. Нынешний президент Самвел Шахраманян назначил его на должность 18 сентября. Делегацию Карабаха сопровождают российские миротворцы.
На встрече будут обсуждаться вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.
19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». На следующий день власти непризнанной республики объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Баку при посредничестве российских миротворцев.
Среди условий соглашения: вывод оставшихся подразделений и военнослужащих вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента; расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха; вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации».
Кроме того, как писала армянская газета Hraparak, Азербайджан потребовал выдать ряд граждан перед открытием гумкоридора в Армению. Среди них — бывшие руководители НКР, а также государственные и военные деятели.
Алиев заявил, что Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены. Азербайджанский президент подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха.
Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз опровергала наличие своих военных в Карабахе.
20 сентября российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля близ населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что погибшие «приняли на себя удар ради мира в регионе». Она обвинила Ереван, что тот не стал реализовывать трехсторонние соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении и вместо этого решил «поискать счастья у НАТО/ЕС».