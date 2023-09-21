Как идеально пройти собеседование: десять советов 20 сентября отмечается день HR-менеджера в России
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Главные новости 21 сентября
11:00 (мск), источник: РБК

Начались переговоры армян Карабаха с Азербайджаном

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в азербайджанский город Евлах для переговоров с Баку, сообщает Haqqin.az. Переговоры уже начались. Агентство пишет, что от Азербайджана в переговорах участвует депутат Национального собрания страны Рамин Мамедов, которого президент Ильхам Алиев в марте назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами.

Источник: РИА "Новости"

Карабахскую делегацию возглавляет госминистр Артур Арутюнян, двоюродный брат бывшего президента непризнанной республики Араика Арутюняна. Нынешний президент Самвел Шахраманян назначил его на должность 18 сентября. Делегацию Карабаха сопровождают российские миротворцы.

На встрече будут обсуждаться вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». На следующий день власти непризнанной республики объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Баку при посредничестве российских миротворцев.

Среди условий соглашения: вывод оставшихся подразделений и военнослужащих вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента; расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха; вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации».

Кроме того, как писала армянская газета Hraparak, Азербайджан потребовал выдать ряд граждан перед открытием гумкоридора в Армению. Среди них — бывшие руководители НКР, а также государственные и военные деятели.

Алиев заявил, что Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены. Азербайджанский президент подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха.

Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз опровергала наличие своих военных в Карабахе.

20 сентября российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля близ населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что погибшие «приняли на себя удар ради мира в регионе». Она обвинила Ереван, что тот не стал реализовывать трехсторонние соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении и вместо этого решил «поискать счастья у НАТО/ЕС».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Начались переговоры армян Карабаха с Азербайджаном
Власти Москвы сообщили об ускорении темпов заболеваемости на треть
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия