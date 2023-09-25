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13:12 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимиру Путину подробно рассказали о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном. — Прим. ред.) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.

Как сообщило Минобороны, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.

Основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей.

Двое российских военнослужащих в бою получили ранения.

ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

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