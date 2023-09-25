Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном. — Прим. ред.) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило», — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что Ивана Калашникова представили к званию Героя России.
Как сообщило Минобороны, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.
Основной накал боя принял на себя Калашников. Находясь на виду у противника он вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей.
Двое российских военнослужащих в бою получили ранения.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.