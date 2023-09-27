Захарова ответила на заявление Трюдо по нацизму вопросом о финансировании Киева

«Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?» — написала Захарова в своем Telegram-канале в ответ на извинения Трюдо.
Во время выступления в палате общин Трюдо заявил, что произошедшее «позорно не только для парламентариев, но и для всей Канады». При этом он принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены». «Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью», — уточнил Трюдо.
22 сентября депутат-либерал, спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием Зеленского. Его представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Позже стало известно, что Рота уйдет с поста спикера палаты общин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти о Второй мировой войне в Канаде. Он также заявил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Хунку. Посол России в Оттаве Олег Степанов в соцсети X сегодня также заявил, что Москва изучает историю Хунки и может инициировать возбуждение уголовного дела и запрос на его экстрадицию.