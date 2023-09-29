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00:40 (мск), источник: Известия

Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву «Северных потоков». Об этом 28 сентября сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву “Северных потоков” 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту», — написал он.

Он отметил, что Россия будет внимательно следить за тем, что предпримут западные коллеги, чтобы избежать выражения четкой позиции Совета по данному вопросу.

Ранее, 7 сентября, Полянский сообщил, что российская сторона запросила провести заседание СБ ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

27 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в расследовании подрыва потоков американского журналиста Сеймура Херша и сообщениях российских спецслужб есть определенные сходства.

Американский журналист выяснил, что операцию совершили американцы, которые после ликвидировали все следы своего присутствия. Песков также отметил причастность США и Великобритании.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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