Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву «Северных потоков»

«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву “Северных потоков” 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту», — написал он.
Он отметил, что Россия будет внимательно следить за тем, что предпримут западные коллеги, чтобы избежать выражения четкой позиции Совета по данному вопросу.
Ранее, 7 сентября, Полянский сообщил, что российская сторона запросила провести заседание СБ ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
27 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в расследовании подрыва потоков американского журналиста Сеймура Херша и сообщениях российских спецслужб есть определенные сходства.
Американский журналист выяснил, что операцию совершили американцы, которые после ликвидировали все следы своего присутствия. Песков также отметил причастность США и Великобритании.
Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.