Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою у Урожайного

Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. Старший сержант Виктор Хамаганов принял участие в разговоре по видеосвязи. Это бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, отбившие атаку двенадцати бойцов ВСУ в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении. Двое военнослужащих в этом бою получили ранения.
«После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. <…> Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», — сказал Путин.
Президент добавил, что понимает — в бою думают не о героизме, а о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».
Глава государства также попросил их, как людей, находящихся на передовой, высказать свою оценку организации боевой работы.
«Хотел с вами обсудить и поговорить о том <…> что поменялось за последнее время, чего не хватает, на что нужно было бы обратить внимание и вашим непосредственным командирам и тем, кто командует войсками», — сказал президент.
Он отметил, что вместе с бойцами сражались добровольцы, пришедшие в Вооруженные силы из колоний. Глава государства напомнил, что сегодня похороны одного из таких погибших, и предложил почтить его память минутой молчания.
«Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере», — добавил Путин.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.