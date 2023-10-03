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15:45 (мск), источник: ТАСС

Присоединение Армении к Римскому статуту и ядерные испытания. Темы брифинга Пескова

Ратификация Арменией Римского статута, возможность проведения ядерных испытаний и курс доллара стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Ближе к вечеру он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Во второй половине дня не исключен международный телефонный звонок.

«Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял». Визит будет согласован по дипломатическим каналам, возможно, во время октябрьской поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян.

О визите Путина в Китай сообщат своевременно.

В среду глава государства выступит на Валдайском форуме в середине дня — около 14:00 мск.

О ратификации Арменией Римского статута

«Армения признала Международный уголовный суд» — структуру, чьи решения для России «незаконны, ничтожны». Москва сомневается, что присоединение к Римскому статуту «является корректным» со стороны Еревана.

«Армения — это дружественное нам государство, наш партнер. И безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне».

Заявления Еревана о подготовке какого-то двустороннего соглашения с Москвой, которое позволит не исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Путина, — это «только идея армянской стороны». Неясно, «как они могут обеспечить особые условия, исключения».

«Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению».

В Кремле «абсолютно не согласны» с заявлением армянского премьера Никола Пашиняна, будто присоединение Еревана к Римскому статуту «связано с недостаточностью инструмента ОДКБ и российско-армянского партнерства для обеспечения безопасности страны»: «Лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет».

О Нагорном Карабахе

В вопросе Нагорного Карабаха «всегда надо помнить о решении господина Пашиняна, который признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год»: «Это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас».

Россия внимательно следит за судьбой карабахских армян. «Оказываем гуманитарную помощь, наши миротворцы продолжают свою деятельность».

О подготовке к президентским выборам

«Мне ничего не известно о том, что президентская кампания начнется в ноябре (как об этом писала газета “Коммерсантъ” — прим. ТАСС)».

Что касается возможного посещения Путиным форума «Россия», которое «Коммерсантъ» увязывает со стартом предвыборной кампании, «если такие планы появятся у президента», о них своевременно сообщат.

О возможности ядерных испытаний

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний».

О прогрессивной шкале налогообложения

В Кремле пока не комментируют законопроект, устанавливающий прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ: «Неправильно говорить о позиции перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии».

О курсе доллара

Что касается роста курса доллара, «поводов для беспокойств по-прежнему нет»: «Чрезмерное внимание к курсу доллара — это, скорее, рудименты прошлого».

Правительство России полностью обеспечивает макроэкономическую стабильность.

Об уходе Рыжкова из Совета Федерации

В Кремле «с большим уважением» относятся к экс-председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову, решившему покинуть пост сенатора от Белгородской области: «Трудно, конечно переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны».

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