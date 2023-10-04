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12:27 (мск), источник: Ведомости

МИД: Россия сохранила безвизовый режим с Украиной из гуманитарных соображений

Россия не стала отменять безвизовый режим с Украиной исходя из гуманитарных соображений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Источник: Reuters

Захарова напомнила, что после распада СССР граждане РФ и Украины могли свободно перемещаться между странами, а Киев ввел визовый режим для того, чтобы максимально затруднить контакты между людьми.

«Россия неоднократно заявляла, что не будет идти этим же путем и уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людей, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей. Исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим для граждан Украины был сохранен», — рассказала она.

Принятый в конце сентября указ президента прошел тщательную межведомственную проработку и юридически закрепил существовавший порядок, подчеркнула Захарова.

«Возможность свободно приезжать и находиться в России крайне важна для многочисленных украинских беженцев, жителей наших новых регионов, которые еще не успели получить российские паспорта, граждан нашей страны, которые имеют родственников и близких на Украине», — резюмировала представитель МИДа.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по внутренним, заграничным дипломатическим, служебным паспортам, в том числе если срок действия этих документов истек.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что документ будет способствовать переселению тех людей, которые хотят связать свою жизнь с Россией.

С 1997 г. между Россией и Украиной действовало соглашение о безвизовом режиме. В 2022 г. на фоне ввода Украиной в июле визового режима с Россией Москва обсуждала введение виз для украинцев. Замглавы МИДа Андрей Руденко отмечал, что отмена безвизового режима с Украиной усложнит въезд беженцев. Позже в октябре замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказывал, что Москва не намерена вводить визы.

МИД: Россия сохранила безвизовый режим с Украиной из гуманитарных соображений
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