Песков призвал дождаться окончательного доклада по крушению самолета Пригожина

«Это не окончательный был доклад. Это пока один из установленных фактов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда будет опубликован окончательный доклад следствия по делу крушения самолета Пригожина. Песков добавил, что пока нет установленных дат, когда доклад будет обнародован. Он только отметил, что он появится «после того, как следствие будет завершено».
5 октября, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад председатель СК России Александр Бастрыкин доложил ему о ходе расследования крушения самолета. В частности, в ходе экспертизы было установлено, что внешнего воздействия на самолет не было. Путин также добавил, что в телах погибших были обнаружены осколки ручных гранат.
23 августа бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. В МЧС России уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва — Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек — семь пассажиров и три члена экипажа. По факту крушения СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
27 августа СКР подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Также в ведомстве отметили, что личности всех десяти погибших при крушении самолета установлены. Пригожин был похоронен 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.