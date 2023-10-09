13:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава Минобороны Израиля отдал приказ о блокаде сектора Газа
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.
По словам министра, туда прекратят поставки продовольствия и энергии.
«Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Ни электричества, ни продовольствия, ни газа, все закрыто», — сказал Галант в видеообращении (цитата по «РИА Новости»).
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. В секторе Газа погибли свыше 490 человек. Израиль сообщал о более 700 жертвах.
По данным The New York Times, разведка Израиля не знала о подготовке нападения, также информации не было и у западных спецслужб. Сегодня, 9 октября, Израиль заявил о восстановлении контроля над городами возле сектора Газа.
Лаура Кеффер