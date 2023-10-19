Главное
Визит Путина в Китай
08:35 (мск), источник: Ведомости

МЧС России направило 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

По указанию президента России Владимира Путина и поручению правительства России МЧС направило жителям сектора Газа гуманитарную помощь в размере 27 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства РФ.

пресс-служба МЧС России

Самолет Ил-76, на борту которого находится гуманитарная помощь, уже вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в египетский аэропорт города Эль-Ариш Арабской. На его борту находятся мука, сахар, рис и макароны. Груз будет передан представителям египетского «Красного полумесяца», они доставят его в сектор Газа.

18 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. В канцелярии премьер-министра подчеркнули, что «Израиль не допустит доставки гуманитарной помощи со своей территории», пока «Хамас» продолжает удерживать заложников. Любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа с 7 октября — после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян.

Справка
От сотворения до разрушения мира: что делят Израиль и ПалестинаМноголетний конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года перешел в горячую фазу
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Владимир Путин провел длительные переговоры с Си Цзиньпином
Роскомнадзор подтвердил факт утечки данных из МТС-банка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС