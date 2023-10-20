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17:35 (мск), источник: © РИА Новости

Bloomberg: встреча Путина и Орбана вызвала обеспокоенность стран НАТО

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представители стран — членов НАТО накануне провели заседание в Будапеште, чтобы обсудить встречу Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

«Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе», — говорится в статье.

По данным агентства, послы стран — членов альянса обсуждали «проблемы», возникшие после российско-венгерских переговоров. Это, по мнению Bloomberg, свидетельствует об усилении разногласий внутри военного блока из-за отношений Будапешта с Москвой.

Автор публикации обвинил венгерского премьера в подрыве единства Запада из-за заключения энергетических сделок с Россией, попыток ограничить помощь Киеву, препятствования расширению НАТО и публичных призывов к ЕС отменить экономические ограничения в отношении Москвы.

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоялась во вторник на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Как подчеркнул глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.

Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина «очень неприятной и лишенной всякой логики». В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое. Халлик заработал таким образом более полутора миллионов евро, в то время как его жена «расхаживала по СМИ, призывая к ужесточению мер против России и российских граждан».

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