Главное
Палестино-израильский конфликт
14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол Израиля в России заявил об отказе в поставках воды на север Газы

Израиль не будет поставлять воду в северную часть сектора Газа, так как мирные жители массово переселяются оттуда в южную часть. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Источник: AP 2023

«На севере, так как оттуда люди уходят, мы туда подавать воду не будем», — рассказал посол.

При этом, он отметил, что Израиль поставляет воду в южную часть Газы, несмотря на то, что ХАМАС продолжает удерживать заложников. По словам посла, таким образом, Тель-Авив хочет не допустить осложнения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Ранее в ООН заявили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в анклаве заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества, что делает и без того критическую ситуацию недопустимой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Посол России в Израиле рассказал о бегстве русских евреев от мобилизации
«Идет по пути Зеленского». В Москве очень недовольны Николом Пашиняном
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта