Посол Израиля в России заявил об отказе в поставках воды на север Газы

«На севере, так как оттуда люди уходят, мы туда подавать воду не будем», — рассказал посол.
При этом, он отметил, что Израиль поставляет воду в южную часть Газы, несмотря на то, что ХАМАС продолжает удерживать заложников. По словам посла, таким образом, Тель-Авив хочет не допустить осложнения гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Ранее в ООН заявили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в анклаве заканчивается продовольствие, нет воды, топлива и электричества, что делает и без того критическую ситуацию недопустимой.