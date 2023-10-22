В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической

В заявлении Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что в секторе Газа больницы переполнены пострадавшими. В документе отмечается, что гражданские лица сталкиваются с увеличивающимися проблемами в доступе к основным продуктам питания.
«Сегодня запасы в магазинах почти исчерпаны, пекарни закрываются, а десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома <…>. Мы призываем к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы», — призвали в ООН.
Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.