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Палестино-израильский конфликт
01:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической

Пять агентств Организации Объединенных Наций (ООН) в совместном заявлении оценил ситуации в секторе Газа как «катастрофическую» и призвали к гуманитарному прекращению огня. Об этом передает ТАСС.

Источник: Reuters

В заявлении Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что в секторе Газа больницы переполнены пострадавшими. В документе отмечается, что гражданские лица сталкиваются с увеличивающимися проблемами в доступе к основным продуктам питания.

«Сегодня запасы в магазинах почти исчерпаны, пекарни закрываются, а десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома <…>. Мы призываем к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы», — призвали в ООН.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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