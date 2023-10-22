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Палестино-израильский конфликт
17:52 (мск), источник: Газета.Ру

Блинкен считает, что Израиль не сможет вернуться к статус-кво с Газой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво, передает телеканал NBC.

Источник: AP 2023

По его словам, Израилю нужно будет поработать над новой стратегией, при которой он сможет избежать атак со стороны ХАМАС.

Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС будет в состоянии повторить то, что он сделал.

Энтони Блинкен
госсекретарь США

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости оставить открытым КПП «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа. Обращение Блинкена опубликовали на сайте Госдепа.

Чиновник добавил, что Штаты приветствуют прибытие колонны из 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Он считает, что благодаря этому начнет разрешаться гуманитарный кризис, в результате которого палестинцы в анклаве остались без достаточного количества еды, воды, лекарств и жилья.

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