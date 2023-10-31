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Палестино-израильский конфликт
04:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Израильские дипломаты в ООН надели желтые звезды и обещали носить их, пока Совбез не осудит «Хамас»

Сотрудники постпредства Израиля при ООН во время заседания Совета Безопасности ООН надели на себя желтые звезды. Подобные звезды нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста. Постпред Израиля Гилад Эрдан обещал не снимать их, пока Совбез не осудит палестинское движение «Хамас» за вторжение на израильскую территорию 7 октября.

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«Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, почему был основан этот орган. Я напомню вам. С этого дня, каждый раз, когда вы будете на меня смотреть, вы будете помнить, что значит безмолвствовать перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев с нынешнего момента моя команда и я будем носить желтые звезды», — сказал Эрдан. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

После этого сотрудники постпредства надели звезды. Постпред отметил, что будет работать с желтой звездой «как символом гордости, напоминанием, что мы поклялись биться и защищать себя».

Совбез ООН ранее трижды не смог принять резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Свои варианты предлагали Россия, Бразилия и США. Осуждение «Хамаса» содержалось только в американском варианте, но в нем не было тезисов о прекращении огня. Вместе с тем, резолюцию о прекращении огня удалось принять в Генассамблее ООН. Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН, — это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

Леонид Уварчев

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