Иордания отзывает своего посла из Израиля

«Возвращение послов будет возможно после прекращения Израилем войны в Газе и остановкой вызываемой им гуманитарной катастрофы, а также всех его ограничений, которые лишают палестинцев их права на еду, воду, лекарства и права жить в безопасности на своей земле», — говорится в сообщении.
Ранее 1 ноября МИД Иордании объявил о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Палестинская группировка «Хамас» опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». Среди них — граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также сообщалось, что Газу смогут покинуть палестинцы с двойными гражданством и сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) и НПО, действующих в Газе.
21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа. 31 октября о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Боливия.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о более 8000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. 27 октября израильская армия заявила о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.