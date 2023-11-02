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Палестино-израильский конфликт
13:31 (мск), источник: ТАСС

Наказание за беспорядки в Дагестане и неудачный пуск ракеты в США. Темы брифинга Пескова

Наказание для зачинщиков беспорядков в Дагестане, заявления Киева о тупике в украинском конфликте и неудачный пуск американской баллистической ракеты стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, после чего общение продолжится в формате рабочего завтрака один на один.

В День народного единства будет «традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому» на Красной площади.

Кремль своевременно сообщит о формате участия РФ в саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско 15—18 ноября.

Точную дату визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию еще предстоит определить, но на повестке «визит есть».

Об ожидаемых санкциях Запада

У Кремля нет сомнений, что Запад введет новые санкции против РФ: «Не сомневаемся и розовых очков не носим».

При этом у западных стран «явно уже дефицит идей», а уже действующие ограничения «бьют по интересам» государств, которые их ввели.

«Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям»: «Пытаемся из этого извлекать выгоды для себя, в чем-то у нас получается».

О том, зашел ли конфликт на Украине в тупик

Вопреки мнению главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, конфликт «не зашел в тупик»: «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции».

«Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя абсурдно».

Об «отмене» русской культуры на Украине

Решение украинских властей запретить в том числе балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» — это «абсолютное продолжение абсолютного такого психоза»: «Режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность».

Пытаться игнорировать чью-то культуры — «это абсурд, это глупость», что известно, «наверное, испокон веков».

О наказании участников беспорядков в Дагестане

Строгое наказание зачинщиков беспорядков в аэропорту Махачкалы, о котором заявил глава Дагестана Сергей Меликов, — это «его прерогатива»: «Он занимается наведением порядка в своем регионе».

О неудачном пуске американской ракеты

В Кремле не комментируют неудачный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III: «Это не должно быть предметом для наших комментариев».

США уведомили Россию о предстоящем испытательном пуске: «Все необходимые уведомления были получены».

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