Наказание за беспорядки в Дагестане и неудачный пуск ракеты в США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, после чего общение продолжится в формате рабочего завтрака один на один.
В День народного единства будет «традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому» на Красной площади.
Кремль своевременно сообщит о формате участия РФ в саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско 15—18 ноября.
Точную дату визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию еще предстоит определить, но на повестке «визит есть».
У Кремля нет сомнений, что Запад введет новые санкции против РФ: «Не сомневаемся и розовых очков не носим».
При этом у западных стран «явно уже дефицит идей», а уже действующие ограничения «бьют по интересам» государств, которые их ввели.
«Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям»: «Пытаемся из этого извлекать выгоды для себя, в чем-то у нас получается».
Вопреки мнению главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, конфликт «не зашел в тупик»: «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции».
«Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя абсурдно».
Решение украинских властей запретить в том числе балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» — это «абсолютное продолжение абсолютного такого психоза»: «Режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность».
Пытаться игнорировать чью-то культуры — «это абсурд, это глупость», что известно, «наверное, испокон веков».
Строгое наказание зачинщиков беспорядков в аэропорту Махачкалы, о котором заявил глава Дагестана Сергей Меликов, — это «его прерогатива»: «Он занимается наведением порядка в своем регионе».
В Кремле не комментируют неудачный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III: «Это не должно быть предметом для наших комментариев».
США уведомили Россию о предстоящем испытательном пуске: «Все необходимые уведомления были получены».