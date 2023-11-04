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00:51 (мск), источник: Московский комсомолец

Еще одна страна отозвала посла из Израиля

Гондурас принял решение отозвать из Израиля своего дипломатического представителя. Об этом стало известно в пятницу, 3 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Это сообщение последовало за объявлением властей Бахрейна отозвать своего посла из Израиля и приостановить с ним экономические отношения в знак поддержки палестинского народа и осуждения действий израильской армии.

Кроме того, посла из Израиля отозвала также Иордания. Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что Тель-Авив может не возвращать своего посла, который ранее покинул страну.

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне острой. Израиль отказался прекращать боевые действия до достижения поставленной цели — полной ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС.

При этом даже Соединенные Штаты, заверяющие в полной поддержке Израиля, признают, что жертвами действий израильской армии становятся мирные жители.

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