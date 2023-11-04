Главное
Палестино-израильский конфликт
07:40 (мск), источник: © РИА Новости

Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ

САМАРКАНД, 4 ноя — РИА Новости. Россия получила приглашение на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии, планируется участие на уровне министра, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Источник: © РИА Новости

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

В прошлом году Польша, будучи в тот момент председателем ОБСЕ, отказала главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации, которое состоялось в начале декабря в городе Лодзь. Лавров, комментируя тогда складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
'Бросают вызов': американский генерал пожаловался на российских пилотов
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ОБСЕ