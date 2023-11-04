Россию, в отличие от прошлого года, пригласили на заседание ОБСЕ

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
В прошлом году Польша, будучи в тот момент председателем ОБСЕ, отказала главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации, которое состоялось в начале декабря в городе Лодзь. Лавров, комментируя тогда складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.