Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником

«В настоящее время у меня нет никаких контактов (с Израилем). Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также встречается с Палестиной и ХАМАСом. Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
По его словам, полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно.
«Поэтому мы с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и моими коллегами-министрами используем все средства дипломатии, будем продолжать это делать. Наша главная цель — установление окончательного мира в израильско-палестинской проблеме. Мы выступаем с инициативами и разрабатываем формулы для этого, и мы будем продолжать это делать. Мы полны решимости сделать все возможное для прекращения кровопролития и установления мира. Наша цель — достижение прочного и устойчивого мира, который принесет облегчение и нашему региону, и нашей стране. Мы призываем к этому, например, хотим собрать все заинтересованные стороны на конференцию (имеет в виду инициированную Анкарой мирную конференцию по Газе — ред.)», — подчеркнул турецкий лидер.