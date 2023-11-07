13:45 (мск), источник: Комсомольская правда
«Террористов никто бояться не будет»: Царев впервые дал комментарий после покушения в Ялте
Царев дал комментарий впервые после покушения в Крыму.
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Бывший депутат украинского парламента Олег Царев дал комментарий впервые после покушения в Ялте. Об этом сообщает RT.
Бывший депутат рассказал, что обнаружил на своем телефоне тысячи непрочитанных сообщений и пропущенных звонков.
— Я не думал, что столько людей будет переживать. Я всем очень благодарен, — отметил Царев.
Он поблагодарил сотрудников спецслужб и медиков. Детали покушения экс-парламентарий раскрывать отказался, поскольку следствие еще идет. Бывший депутат не исключил, что будут еще задержания. По его словам, расследованию помогли показания сотрудников, а также то, что на месте преступления были камеры.
— Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся, — заявил Царев.
Бывший парламентарий убежден в том, что виновные понесут наказание за покушение, акты террора, войну и то, что они сделали с Украиной.
Как сообщалось ранее, возле санатория имени Кирова было совершено покушение на российского общественного деятеля, экс-нардепа Украины Олега Царева. Неизвестные дважды выстрелили в политика и скрылись. К моменту приезда «скорой» Царев потерял много крови и был в тяжелом состоянии. ФСБ завела уголовное дело. Позднее в Ялте задержали координатора покушения. Им оказался 46-летний местный житель, являющийся гражданином России. По заданию СБУ фигурант организовал слежку за Царевым. Кроме того, он оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые применялись при покушении. В ФСБ подчеркнули, что в отношении Царева и членов его семьи приняли необходимые меры безопасности. Позднее подозреваемого в слежке за экс-депутатом арестовали на два месяца.