США с 7 декабря приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

По его словам, часть участников ДОВСЕ, которые не входят в НАТО, поддерживают приостановку участия в ответ на действия России.
Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что в полночь на 7 ноября была завершена процедура выхода страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и документ для РФ «ушел в историю».
В ответ страны-члены НАТО публично осудили решение РФ и заявили, что намерены приостановить действие ДОВСЕ «на такой срок, который потребуется».
ДОВСЕ был подписан в 1990 году. Первоначальными участниками стали шесть государств Варшавского договора (ОВД), включая СССР, и 16 государств НАТО. Документ квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. В мае 2023-го президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Российский МИД допускал возобновление диалога с Западом при отказе от сдерживания Москвы.