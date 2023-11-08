17:50 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Молдавия проверит соответствие законов европейским нормам, заявил МИД
Глава МИД Попеску: Молдавия проверит соответствие законов европейским нормам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Молдавия проверяет соответствие ее законов европейским нормам, заявил в среду глава МИД республики Нику Попеску в своем Telegram-канале.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
«С этого дня мы продолжаем вместе со странами-членами Европейского Союза, с Европейской Комиссией готовить нашу страну к переговорам. Рабочие группы уже созданы, и мы находимся в середине процесса самооценки соответствия национального законодательства европейским нормам».
По его мнению, заключение Еврокомиссии является «убедительным признаком поддержки нашей европейской цели», а также «признанием существенного прогресса», достигнутого республикой с момента получения статуса страны-кандидата.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.