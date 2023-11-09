Европарламент потребовал от ЕК пересмотреть запрет на машины россиян

Европарламент в своей резолюции призвал страны ЕС не конфисковать личные вещи и машины россиян, поскольку «это дискредитирует цель и инструмент санкций».
В принятой резолюции евродепутаты призывают ужесточить санкции против России, однако обращают внимание на недостатки санкционного режима.
«[Европарламент] призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — говорится в резолюции (цитата по ТАСС).
РБК направил запрос в Еврокомиссию.
8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. В них указывалось, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если те используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения были сделаны только для граждан стран ЕС и их ближайших родственников.
В середине сентября Еврокомиссия пояснила введение подобных мер тем, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций. Каждая страна будет самостоятельно определять, как исполнять ограничение, поскольку разъяснение не носит юридически обязывающего характера, уточнили РБК в ведомстве.
Сухопутная граница у России с пятью государствами, входящими в Евросоюз, — Польшей, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой. Общая граница по земле также есть с Норвегией — королевство не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении. Все эти государства, включая Болгарию, сообщили о запрете на въезд российских автомобилей.
У нескольких россиян летом конфисковали автомобили в Германии, немецкие власти пообещали не делать исключений из санкций. Вместе с тем в июле первому россиянину удалось вернуть свою машину.
Кремль назвал подобные санкции абсурдными. «Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — говорил представитель президента Дмитрий Песков. Посольство в Латвии охарактеризовало ситуацию как «государственный рэкет».