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17:15 (мск), источник: Ведомости

Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания принять Украину в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в обещаниях Брюсселя о вступлении Украины в Евросоюз, назвав их подвешенной впереди повозки морковкой. Об этом он заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

Скорее всего, речь идет о морковке, которая привязана впереди повозки, вряд ли это какие-то обещания.

Дмитрий Песков 
пресс-секретарь президента РФ

Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС — реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС. Руководитель ЕК также похвалила Кишинев, отметив, что молдавские власти предприняли шаги в правовой реформе, деолигархизации и противодействии коррупции. При этом фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 г. как на год расширения ЕС, не назвав другой даты.

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