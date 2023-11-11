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06:53 (мск), источник: Life.ru

Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС

В Южном Судане в настоящее время изучают вопрос о подаче заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщил посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

Источник: РИА "Новости"

«Южный Судан заинтересован в том, чтобы быть членом такой организации, где интересы страны будут соблюдаться лучше», — рассказал диппредставитель в беседе с ТАСС, отметив, что сначала запрос на вступление рассмотрит специальный институт страны, после чего официальный документ направят в БРИКС.

По словам собеседника информагентства, на сегодняшний день в мире сложилась такая геополитическая ситуация, которая подталкивает страны третьего мира рассматривать возможность вступления в БРИКС в качестве хорошего варианта. Как заявил посол, всё из-за привлекательных условий организации.

Помимо того, Чол Тонг Маяй Джанг отметил, что даже ближневосточные государства, являющиеся союзниками Запада, выражают заинтересованность во вступлении в это объединение. В пример он привёл Саудовскую Аравию, которая не только является близким союзником Соединённых Штатов в регионе, но и членом БРИКС.

Справка
Лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов. Какие страны войдут в объединение?Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите. При этом название организации решили не менять: БРИКС — это уже устоявшийся бренд

Путин отметил формирование многополярности в основе расширения БРИКС.

Напомним, последний саммит стран БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран.

Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. С 1 января 2024 года участниками объединения БРИКС станут ещё шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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