Эрдоган назвал трусливой позицию Запада по ситуации в секторе Газа

«Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тыс. человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — прокомментировал он.
Он раскритиковал западные страны, которые не призывают к прекращению огня в Газе. По его мнению, их позиция «трусливая», а молчание «постыдное».
Кроме того, Эрдоган считает, что сейчас главное — это обеспечение прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи.
Ранее, 7 ноября, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Анкаре заявил ему, что США ставят всех в «затруднительное положение» в ситуации обострения палестино-израильского конфликта. Он напомнил, что все люди мира и, в особенности, жители сектора Газа, выступили против существующей резни.
Согласно последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах по сектору Газа возросло до 11 тыс человек, в число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа. По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.