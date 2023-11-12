Главы МИД Казахстана и Израиля поговорили по телефону

Как сообщили в пресс-службе казахстанского МИД, стороны отметили поступательный характер двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Глава МИД Израиля рассказал о ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Мурат Нуртлеу выразил озабоченность эскалацией конфликта и развитием ситуации в зоне боевых действий. Глава МИД РК озвучил позицию Казахстана в отношении текущего конфликта.
Казахстанский министр призвал конфликтующие стороны к поиску путей мира и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку данный вопрос имеет глобальное значение для всего мирового сообщества.
«В данном контексте, казахстанский дипломат отметил заявление Президента РК Касым-Жомарта Токаева на Саммите СНГ, в соответствии с которым подчеркивается, что обострение ситуации может привести к серьезным последствиям не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. В этой связи Казахстан твердо привержен решению израильско-палестинского конфликта путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Мурат Нуртлеу обратился к израильскому коллеге с убедительной просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в секторе Газа, отметив, что данная задача является первостепенным приоритетом для нашей страны. Он также проинформировал Эли Коэна о ходе проводимой работы с властями Египта по скорейшему возвращению казахстанцев на Родину», — говорится в сообщении.
Министр Эли Коэн поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.