Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее предложил принять Украину в НАТО без утраченных территорий. По его словам, этот вопрос нельзя откладывать до следующего года, писал The Guardian. Затем бывший главнокомандующий вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Киеву придется «на время» смириться с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову.
Комментируя последние заявления экс-чиновников НАТО, Медведев призвал «идти дальше» и признать, что «Одесса, Николаев, Киев и практически все остальное — никакая не Украина». После этого остается всего три шага «до признания очевидного», рассуждает зампред Совбеза. Президент Владимир Зеленский, по его словам «не президент, а узурпатор», украинский язык — «не язык, а суржик», а сама республика — «не страна, а искусственно собранные территории».
«А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», — написал политик.
Затем можно расширить критерии членства в Альянсе и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, «превратив вечных врагов в союзников», а также Афганистан, пишет Медведев.
«Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», — заключил он.
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. В сентябре 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса. Украина же еще в сентябре 2022 г. подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.