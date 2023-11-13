Турция пообещала помочь в снятии санкций на калийные удобрения из Беларуси

По словам министра, сейчас 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью.
«Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в снятии ограничений на калийные удобрения. На удобрения, которые составляют основу продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно в странах глобального Юга», — сказал Сергей Алейник.
Дипломат подчеркнул, что Минск считает, что «в условиях, когда, по данным ООН, три четверти миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и ЕС является преступным».
В настоящее время действуют секторальные санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений, а также запретительные санкции ЕС и США в отношении «Беларуськалия» и его трейдера БКК.