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09:56 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Турция пообещала помочь в снятии санкций на калийные удобрения из Беларуси

Турция будет содействовать снятию санкций на поставки белорусских калийных удобрений, заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

По словам министра, сейчас 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью.

«Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в снятии ограничений на калийные удобрения. На удобрения, которые составляют основу продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно в странах глобального Юга», — сказал Сергей Алейник.

Дипломат подчеркнул, что Минск считает, что «в условиях, когда, по данным ООН, три четверти миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и ЕС является преступным».

В настоящее время действуют секторальные санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений, а также запретительные санкции ЕС и США в отношении «Беларуськалия» и его трейдера БКК.

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