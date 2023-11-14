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12:21 (мск), источник: ТАСС

Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать на заседании ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Об этом передает пресс-служба армянского кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«По инициативе белорусской стороны премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», — отмечается в сообщении.

Ранее Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового главу дипмиссии.

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